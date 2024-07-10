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В МИД РФ назвали США главарем «банды войны»

Захарова: поставки F-16 Украине говорят о том, что США возглавляют банду войны

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Сергей Гунеев/РИА Новости

То, что страны НАТО во главе с Соединенными Штатами собираются предоставить Украине истребители F-16, говорит о том, что США — лидер «банды войны», считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в комментарии ТАСС.

«Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны», — сказала Захарова в ответ на просьбу прокомментировать планы поставок.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что истребители F-16 должны поступить на Украину этим летом. Он уточнил, что передача истребителей идет из Дании и Нидерландов.

Позднее США, Нидерланды и Дания выпустили совместное заявление, в котором говорится, что F-16 будут передавать Украине целыми эскадрильями.

Помимо этого, Нидерланды сообщили о скорой поставке Украине комплектующих для ЗРК Patriot.

Ранее в Польше назвали условие передачи Украине истребителей МиГ.

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