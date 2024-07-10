Часть британских консерваторов выступает за союз с Фараджем

Почти половина консерваторов в Британии хочет объединиться с партией Reform UK Найджела Фараджа. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

«Из числа опрошенных 47% членов Консервативной партии высказались за слияние, причем наибольшую поддержку они получили среди тех, кому больше 50 лет, и тех, у кого более низкий уровень дохода», — сообщают результаты опроса.

При этом, из лидеров Консервативной партии только экс-глава МВД Суэлла Браверман объявила, что консерваторам стоит найти общий язык с Reform UK. Однако Браверман находится только на втором месте по популярности в качестве нового кандидата в лидеры Консервативной партии.

До этого идеолог Brexit и лидер партии Reform UK Найджел Фарадж впервые получил место в парламенте Британии по результатам парламентских выборов, которые проходят в стране.

Ранее Фарадж ответил на вопрос об отношении к Путину.