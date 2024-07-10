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Рогов: Зеленский не просто так заговорил о мире

Политик Рогов: Зеленскому нужна заморозка боевых действий, но не мир

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Annegret Hilse/Reuters

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что украинский лидер Владимир Зеленский склоняется к мирным переговорам. По мнению эксперта, Киев почувствовал, что «пахнет жареным», поэтому ему нужна передышка, чтобы провести ротацию и дождаться западной помощи.

«Зеленский — это не человек, которому нужен мир, ему нужна война, потому что только в условиях войны он может удерживаться у власти и списывать на боевые действия весь тот беспредел, который он творит на постукраинском пространстве», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что заявления Зеленского о мире — всего лишь актерская игра, которая позволит ему усидеть в президентском кресле.

Накануне украинский писатель Сергей Майдуков в колонке для издания Newsweek написал, что Зеленский начал склоняться к мирным переговорам.

Автор пришел к такому выводу после того, как глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев может пригласить представителя России на вторую мирную конференцию. Позднее сам Зеленский признал, что у ВСУ истекает время и много потерь на фронте.

До этого Зеленский заявил, что в роли посредников по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом могут быть только Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай.

Ранее в Совфеде указали на превращение Зеленского из комика в «фюрера».

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