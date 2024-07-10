НАТО планирует поддерживать каналы связи с Россией

НАТО хочет поддерживать каналы связи с Российской Федерацией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита.

В публикации отмечается, что Североатлантический альянс планирует поддерживать каналы связи с российской стороной для того, чтобы уменьшить риски, а также предотвратить эскалацию.

До этого стало известно, что страны — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) достигли соглашения по декларации саммита в Вашингтоне.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты перевели несколько своих европейских баз на повышенный уровень боеготовности из-за возможных диверсий.

Также Столтенберг сказал, что НАТО сейчас не видит непосредственной военной угрозы странам — членам альянса со стороны России.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Джоэл Рубин заявил, что саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне имеет решающее значение для президента США Джо Байдена и его предвыборной кампании.

Ранее в США анонсировали шаги для приближения вступления Украины в НАТО.