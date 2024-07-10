Матвиенко рассказала о реакции США на работу БРИКС

Работа БРИКС вызывает у Соединенных Штатов раздражение. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, слова которой передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Штаты стараются давить на страны, но процесс построения многополярного мира не остановить.

Матвиенко добавила, что сейчас 24 страны стоят в очереди на участие в БРИКС. Она связала это с тем, что страны «перестали бояться».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

8 июля официальный представитель иранского МИД Насер Канани заявил, что Иран предложил распространить механизм объединения национальных платежных систем на все страны БРИКС.

Днем ранее посол России в Китае Игорь Моргулов сказал, что страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании глобальной повестки. Дипломат отметил, что в БРИКС нет ведущей доминирующей силы. Совместными усилиями удалось создать культуру диалога в БРИКС, основанную на уважении пути развития друг друга, учете интересов друг друга. Это помогает участникам находить точки соприкосновения и решения самых сложных вопросов, подчеркнул он.

Ранее посол РФ заявил, что БРИКС идет в сторону создания единой валюты.