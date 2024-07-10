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В Венгрии заявили о нереалистичности вступления Украины в НАТО

Сияйрто: вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не стоит, это нереально

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Global Look Press

Вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не стоит, все члены альянса понимают, что в условиях конфликта с Россией это нереально. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, сопровождающего премьер-министра Виктора Орбана на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Членство Украины в НАТО предвещало бы прямой конфликт между НАТО и Россией», — заявил глава МИД.

По его словам, все члены альянса осознают, что в настоящее время это «нереалистично». Он добавил, что вопрос о членстве фактически не стоит.

Сийярто считает, что в будущем этот вопрос должен решаться на основе консенсуса.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины.

До этого страны НАТО достигли соглашения по декларации саммита.

Ранее в США анонсировали шаги для приближения вступления Украины в НАТО.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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