Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и паводками

Путин предложил правительству обсудить ситуацию с лесными пожарами и паводками

close
100%
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и паводками в стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Конечно, начать нужно с ситуации с лесными пожарами и ликвидацией последствий весенних паводков», — сказал Путин.

Отмечается, что в начале совещания глава МЧС Александр Куренков проинформировал о ситуации с лесными пожарами в регионах РФ и о ликвидации последствий весенних паводков.

До этого сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера вводят в Якутии из-за лесных пожаров. В правительстве республики отметили, что такая мера позволит нарастить силы на тушение и привлечь средства из федерального резерва. С начала 2024 года в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального и регионального уровней в связи с паводком.

Ранее в Муйском районе Бурятии отменили режим ЧС, введенный ранее из-за крупных лесных пожаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами