Путин предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и паводками

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и паводками в стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Конечно, начать нужно с ситуации с лесными пожарами и ликвидацией последствий весенних паводков», — сказал Путин.

Отмечается, что в начале совещания глава МЧС Александр Куренков проинформировал о ситуации с лесными пожарами в регионах РФ и о ликвидации последствий весенних паводков.

До этого сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера вводят в Якутии из-за лесных пожаров. В правительстве республики отметили, что такая мера позволит нарастить силы на тушение и привлечь средства из федерального резерва. С начала 2024 года в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального и регионального уровней в связи с паводком.

Ранее в Муйском районе Бурятии отменили режим ЧС, введенный ранее из-за крупных лесных пожаров.