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Саммит НАТО назвали решающим моментом для Байдена

Экс-сотрудник Госдепа США Рубин: саммит НАТО имеет решающее значение для Байдена

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Susan Walsh/AP

Бывший сотрудник Госдепартамента США Джоэл Рубин заявил, что саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне имеет решающее значение для президента США Джо Байдена и его предвыборной кампании. Об этом сообщает Fox News.

Он подчеркнул, что эта неделя имеет для президента решающее значение не только из-за пристального интереса к его пресс-конференциям, но и из-за того, что саммит альянса является «ярким примером восстановленного мирового лидерства Америки».

Рубин считает, что у Байдена есть возможность на саммите напомнить гражданам США, почему его подход к созданию коалиций способствует безопасности США.

До этого экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, предложил действующему главе Белого дома Джо Байдену провести на текущей неделе еще одни дебаты.

4 июля сообщалось, что после провала Байдена на дебатах с Трампом представители Демократической партии США обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов в президентской гонке.

Ранее стало известно, кто решит судьбу участия Байдена в выборах.

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Выборы в США — 2024
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