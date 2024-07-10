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США выступят с одной просьбой к Зеленскому по саммиту НАТО

WP: Зеленского попросят не высказывать публичного недовольства на саммите НАТО

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Kevin Mohatt/Reuters

Соединенные Штаты на саммите НАТО в Вашингтоне не предложат Украине членства в военном блоке и попросят Владимира Зеленского не выражать публичного недовольства таким развитием событий, как произошло годом ранее. Об этом пишет The Washington Post.

«Зеленскому, у которого ожидается личная встреча с Байденом в конце недели, будет сказано: «Пожалуйста, не делайте этого снова», — цитирует газета неназванного высокопоставленного чиновника НАТО.

Как следует из текста, лидеры стран Североатлантического альянса продолжат поддерживать риторику о помощи Украине в конфликте с Россией и подготовке республики к членству в НАТО, но не более того.

До этого американский телеканал ABC сообщал, что Владимир Зеленский понимает, что членство Украины в Североатлантическом альянсе остается недостижимым. Запад не спешит принимать республику в альянс на фоне продолжающихся боевых действий, которые могут втянуть союзников Украины в масштабный конфликт, пишет ABC.

Ранее в Британии заметили беспокойство Зеленского из-за предстоящих выборов в США.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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