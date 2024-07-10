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Украина отказала во въезде немецкому депутату, выступающему против поставок оружия

Украина отказала во въезде депутату ФРГ Пелльманну, критикующему поставки оружия

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина без объяснения причин отказала во въезде на территорию страны немецкому депутату от партии «Левые» Зерену Пелльманну, который выступает против поставок оружия Киеву. Об этом политик сообщил изданию Welt.

«Мне отказали во въезде без каких-либо подробных объяснений. Это меня удивило и разочаровало», — рассказал Пелльманн.

Как пишет Welt, немецкий политик прибыл в польский город Перемышль, откуда выехал в Киев на поезде. Однако неподалеку от Львова пограничники Украины попросили Пелльманна покинуть поезд, а через несколько часов выдворили обратно в Польшу.

«Я всегда выступал против поставок оружия. Это то, на что я имею право как член бундестага», — прокомментировал ситуацию политик.

До этого стало известно, что Украина ограничит въезд гражданам Израиля, который фактически в одностороннем порядке отменил безвизовый режим, сообщило украинское посольство в Иерусалиме.

Ранее немецкая оппозиция призвала Зеленского к компромиссам с Россией.

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