Орбан призвал Эрдогана поддержать его усилия по решению конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой поддержать его мирную инициативу и объединить усилия по урегулированию конфликта на Украине. Видеообращение венгерского премьера по итогам переговоров с Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне опубликовано в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что позиции Киева и Москвы «по-прежнему далеки друг от друга».

«Я попросил господина президента, чтобы он поддержал нас в нашей миссии мира. Если «друзья мира» объединятся, объединенными усилиями мы сможем сделать следующий шаг в направлении мира», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии назвал президента Турции единственным государственным лидером, у кого есть успешный опыт посредничества в конфликте на Украине при заключении «зерновой сделки».

Новость дополняется.