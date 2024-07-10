В Белом доме подтвердили выделение €40 млрд Украине cтранами НАТО

Страны НАТО на саммите в Вашингтоне объявят о предоставлении помощи Украине на €40 млрд на протяжении 2025 года. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года», — сообщает администрация президента США.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нем обсудят создание новой структуры для помощи Киеву и построения «моста в НАТО» для Украины.

Новость дополняется.