В США анонсировали меры, которые приблизят вхождение Киева в альянс

В НАТО намерены объявить на саммите блока в Вашингтоне о мерах, которые позволят Украине приблизиться к вступлению в альянс и усилят ее возможности противодействовать России в ходе конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации президента США Джо Байдена.

«Союзники объявят о новых значительных мерах поддержки Украины, которые приблизят Украину к НАТО и одновременно заложат основу для усиления способности Украины защищаться от российской агрессии», — говорится в документе.

9 июля в Совфеде высказались о «необратимости» членства Украины в НАТО. Сенатор Владимир Джабаров посчитал игрой слов заявление о «необратимости» вступления Украины в Североатлантический альянс, которое собираются прописать в итоговой декларации саммита в Вашингтоне.

Юбилейный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины. При этом, как ожидается, приглашение в блок Киев вновь не получит, несмотря на подобные требования со стороны украинского руководства, в том числе лидера страны Владимира Зеленского.

Ранее НАТО назвали террористической организацией.