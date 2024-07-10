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В США заявили о беспокойстве НАТО из-за сотрудничества России и Северной Кореи

Белый дом: сотрудничество России и КНДР вызывает беспокойство у НАТО

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Сотрудничество России и Северной Кореи вызывает большое беспокойство у НАТО. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В сообщении отмечается, что лидеры НАТО третий год подряд приглашают партнеров из Индо-Тихоокеанского региона — Австралию, Японию, Новую Зеландию и Республику Корея — принять участие в саммите альянса на самом высоком уровне, чтобы обсудить «вызывающее все большую обеспокоенность» сотрудничество между Россией и КНДР, а также «поддержку Китаем российской оборонно-промышленной базы».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что организация не может позволить допустить победы России в украинском конфликте, так как это станет крупнейшей угрозой для Североатлантического альянса. Он отметил, что ситуация на Украине представляет главную угрозу безопасности за последние десятилетия, а победа России станет стимулом для других противников блока, включая Иран, Северную Корею и Китай.

Ранее политолог раскрыл закулисье отношений России и КНДР.

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