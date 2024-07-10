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НАТО назвали террористической организацией

Депутат Уоллес назвал НАТО террористической организацией, служащей интересам США

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес назвал НАТО террористической организацией, которая служит интересам США. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«НАТО — террористическая организация, залитая кровью невинных людей, которая служит интересам империи США и военно-промышленного комплекса», — написал депутат.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

10 июля в Вашингтоне открылся 75-й съезд НАТО. На церемонии выступили президент США Джо Байден и генсек альянса Йенс Столтенберг, которые призвали Запад продолжать поддерживать Украину. Они мотивировали это защитой демократии, а глава Белого дома заявил о «проигрывающей» России. Байден также объявил о передаче ВСУ различных комплексов ПВО. Президент Украины Зеленский отметил, что «новые системы Patriot помогут», но их «недостаточно». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого Столтенберг заявил, что украинский конфликт выявил значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые альянс должен оперативно компенсировать. По его словам, реальность российско-украинского конфликта указала на то, что запасы НАТО и производственные возможности оказались слишком малы.

Ранее в США назвали цели саммита НАТО в Вашингтоне.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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