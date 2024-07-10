В США рассказали о решающей неделе для президентства Байдена

Текущая неделя будет иметь решающее значение для Джо Байдена, которому нужно доказать, что он достоин быть кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на фоне провальных дебатов с Дональдом Трампом. Об этом пишет Fox News со ссылкой на экспертов.

Байдену необходимо использовать саммит НАТО в Вашингтоне, чтобы доказать, что он достоин быть кандидатом от своей партии, говорится в тексте.

«Эта неделя имеет решающее значение для президента Байдена не только из-за пристального интереса к тому, что он скажет на своих пресс-конференциях, но и потому, что этот саммит является ярким примером восстановленного мирового лидерства Америки в поддержке обороны нашей страны», — заявил Джоэл Рубин, бывший сотрудник Госдепартамента при администрации Обамы.

В то же время республиканец Майкл Лоулер заявил, что президент США должен продемонстрировать американцам, что он «способен отслужить оставшуюся часть срока», поскольку весь мир следит за саммитом Североатлантического альянса.

До этого The Financial Times писала, что среди представителей Демократической партии США и ключевых доноров политического объединения растет отчаяние, поскольку усилия с целью убедить Джо Байдена выйти из предвыборной гонки не увенчались успехом.

Ранее стало известно, что помощники Байдена больше года скрывали его реальное состояние.