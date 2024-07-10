В Кремле объяснили отказ Индии от встречи в расширенном составе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у премьер-министра Индии Нарендры Моди и главы РФ Владимира Путина не было разногласий во время их встречи в Москве.

По словам представителя Кремля, какие-либо разногласия или проблемные ситуации не могли препятствовать проведению встречи в расширенном формате. Песков отметил, что узкий формат «тоже был достаточно широк», и в нем были представлены руководители практически всех основных направлений, в которых осуществляется взаимодействие Индии и России.

Представитель Кремля также обратил внимание, что встреча Путина и Моди в совокупности длилась более трех часов, в течение которых вся намеченная повестка была отработана. По словам Пескова, решение не проводить расширенный состав также было связано с необходимостью у индийского премьера лететь в Австрию.

Моди прибыл в столицу России с официальным визитом 8 июля. В тот же день он встретился с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, а на следующий день политики провели переговоры в Кремле.

Во время визита Моди пригласил президента России посетить Нью-Дели в 2025 году.

Ранее сообщалось, что РФ и Индия намерены достичь товарооборота в $100 млрд к концу десятилетия.