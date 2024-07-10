Песков рассказал о планах Путина на 10 июля

Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством 10 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент в Ново-Огарево. На середину дня запланировано совещание с правительством. Традиционное. Перед основным, Путин выслушает доклады по текущим вопросам. В течение дня у Путина несколько рабочих совещаний, которые будут носить непубличный характер», — сказал представитель Кремля.

Накануне сообщалось, что встреча Путина членами правительства состоится в формате видеоконференцсвязи. Основной темой обсуждения станет развитие контрольно-пропускных пунктов (КПП) через границу страны. С докладами выступят заместитель председателя правительства Виталий Савельев и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев.

В пресс-службе Кремля добавили, что также участники совещания обсудят ряд текущих вопросов. О чем именно будет идти речь, в сообщении не уточняется.

Ранее Путин провел встречу с финалистами конкурса «Это у нас семейное».