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FT узнала о попытках чиновников ЕС наладить контакты с окружением Трампа

FT: политики ЕС провели переговоры по безопасности с советниками Трампа

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Sam Wolfe/Reuters

Европейские чиновники начали налаживать контакты с окружением кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа на саммите НАТО на фоне его победы на недавних дебатах с Джо Байденом. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, политики, которые в большинстве своем представляют государства Северной и Восточной Европы, встретились на полях саммита с советником Трампа Китом Келлогом и обсудили с ним вопросы безопасности.

Также утверждается, что в скором времени чиновники проведут ряд встреч с экс-госсекретарем Штатов Майком Помпео.

В конце июня в США прошли дебаты между кандидатами в президенты Трампом и Байденом. Зрители с большим перевесом отдали победу бывшему главе государства, а в СМИ начали обсуждать возрастные проблемы действующего руководителя страны. Множество американских медиа сообщили о том, что провал Байдена запустил в Демпартии диалог о его возможной смене на выборах.

Как писала FT, представители партии и ключевые доноры кампании Байдена не смогли убедить его выйти из предвыборной гонки, в результате чего их «охватило отчаяние».

Ранее в США заявили о планах Трампа потребовать от Зеленского заключить мир с Россией.

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