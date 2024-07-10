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Власти Молдавии захотели разместить в стране инфраструктуру НАТО

Молдавский депутат Боля: власти хотят разместить в стране инфраструктуру НАТО

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Молдавский депутат от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля предупредил, что власти намерены разместить в стране военную инфраструктуру НАТО в обмен на поддержку со стороны Запада. Его слова приводит телеканал N-4.

По мнению политика, власти страны не понимают, что за подобную помощь придется расплатиться «частичкой суверенитета». Он допустил, что аэропорт в Маркулештах может использоваться для дислокации самолетов Евросоюза и НАТО.

«Мы допускаем, что провозится оружие, неужели это на нас не повлияет? Сколько самолетов приземлилось в последнее время в аэропортах, мы уже даем НАТО пользоваться своей инфраструктурой? И неужели это тоже не повлияет на нас?» — задался вопросом Боля.

Он напомнил, что Молдавия является нейтральной страной, и избежать втягивание Кишинева в войну можно только сменой действующей власти, которая расширяет сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

До этого вице-премьер, руководитель министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что нейтральный статус республики не мешает ей быть партнером НАТО.

Ранее в МИД РФ заявили, что Молдавию «подтягивают» в НАТО.

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