Медведев рассказал, как новый «майдан» может подтолкнуть Киев к капитуляции

Новый «майдан» на Украине может вынудить Киев пойти на переговоры с Россией и капитулировать, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Мнение он высказал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, прекращение огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и подписание Киевом декларации об отказе вступления в НАТО в нынешних условиях вряд ли приведут к окончательному разрешению конфликта, однако могут привести к началу «третьего кровавого майдана», который приведет к власти радикалов.

«И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному альянсу будет гораздо сложнее», — полагает замглавы Совбеза.

Помимо этого, считает Медведев, США и их союзникам придется публично признать, что они впустую потратили сотни миллиардов налогов своих граждан, и в конечном итоге Запад будет вынужден принудить Киев к миру.

По мнению политика, в результате руководство Украины эмигрирует или будет «растерзано толпой», а на оставшейся территории страны установится более миролюбивый политический режим.

До этого Медведев сравнил российско-украинский конфликт с гражданской войной в США и призвал американцев снова сделать Россию великой.

Ранее Медведев похвалил генсека НАТО и назвал его честным человеком.