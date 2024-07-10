Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что смена декораций в США может повлиять на решимость Украины начать переговоры, приостановив военные действия. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам Медведева, почти все согласны с тем, что сценарий, при котором президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры, является практически нереальным.

«В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу», — написал зампред Совбеза РФ.

При этом политик отметил, что для России это «категорически» не выгодно.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее посетил Россию и Украину в рамках своей «миссии мира», отметил, что ракетный удар по Киеву подчеркнул необходимость начала мирных переговоров.

Подполковник армии США в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис также выражал мнение, что Украина в обозримом будущем не в состоянии нанести России поражение на поле боя.

Ранее в США сочли невозможным для Украины вернуться к прежним границам.