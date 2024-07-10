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В США заявили о понимании Зеленским невозможности членства Украины в НАТО

ABC: Зеленский понимает, что членство Украины в НАТО остается недостижимым

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Kevin Mohatt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что членство Украины в Североатлантическом альянсе остается недостижимым. Такую оценку дает американский телеканал ABC.

Как следует из текста, Зеленский считает, что «самый желанный приз» — членство в НАТО — остается недостижимым для Киева. Запад не спешит принимать республику в альянс на фоне продолжающихся боевых действий, которые могут втянуть союзников Украины в масштабный конфликт, пишет ABC.

Продолжающиеся военные действия на Украине оставили многих разочарованными и скептически настроенными по поводу того, сможет ли Киев когда-либо вступить в НАТО, отмечается в материале.

До этого специальный помощник президента США и директор по европейским делам совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс требует от его членов политической воли, которая в настоящий момент отсутствует.

Ранее в Совфеде высказались о «необратимости» членства Украины в НАТО.

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