Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об «агонии» в Демпартии США из-за Байдена

FT: попытки Байдена остаться в предвыборной гонке усилили агонию в Демпартии США

close
100%
Nathan Howard/Reuters

Среди представителей Демократической партии США и ключевых доноров политического объединения растет отчаяние, поскольку усилия с целью убедить Джо Байдена выйти из предвыборной гонки не увенчались успехом. Об этом пишет The Financial Times.

В тексте отмечается, что Байден, «известный своим упрямством», напомнил, как трудно его будет сместить. Так, помощники главы государства «развязали отчаянную кампанию за кулисами, чтобы вернуть поддержку некоторых демократов в конгрессе». Такое развитие событий лишь усилило агонию демократов после провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, говорится в тексте.

Так, известный донор Демпартии бизнесмен Гидеон Штайн выразил опасения, что упрямство Байдена ставит под угрозу демократию в Соединенных Штатах. Другой неназванный донор обвинил действующего главу государства и его помощников в игре в русскую рулетку, где на кону стоит весь мир, пишет FT.

До этого The Wall Street Journal писала, что помощники президента США Джо Байдена более года контролировали личные контакты и передвижение главы государства, чтобы скрыть его реальное состояние и не демонстрировать участившиеся неудачи.

Ранее политолог объяснил, почему Байден не выйдет из предвыборной гонки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами