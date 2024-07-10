Стало известно об «агонии» в Демпартии США из-за Байдена

Среди представителей Демократической партии США и ключевых доноров политического объединения растет отчаяние, поскольку усилия с целью убедить Джо Байдена выйти из предвыборной гонки не увенчались успехом. Об этом пишет The Financial Times.

В тексте отмечается, что Байден, «известный своим упрямством», напомнил, как трудно его будет сместить. Так, помощники главы государства «развязали отчаянную кампанию за кулисами, чтобы вернуть поддержку некоторых демократов в конгрессе». Такое развитие событий лишь усилило агонию демократов после провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, говорится в тексте.

Так, известный донор Демпартии бизнесмен Гидеон Штайн выразил опасения, что упрямство Байдена ставит под угрозу демократию в Соединенных Штатах. Другой неназванный донор обвинил действующего главу государства и его помощников в игре в русскую рулетку, где на кону стоит весь мир, пишет FT.

До этого The Wall Street Journal писала, что помощники президента США Джо Байдена более года контролировали личные контакты и передвижение главы государства, чтобы скрыть его реальное состояние и не демонстрировать участившиеся неудачи.

Ранее политолог объяснил, почему Байден не выйдет из предвыборной гонки.