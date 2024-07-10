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МИД Польши предупредил, что Украина может остаться недовольна итогами саммита НАТО

Сикорский: Украина может остаться недовольной результатами саммита НАТО

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что Украина может остаться недовольной по результатам саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщает RMF FM.

Отвечая на вопрос о перспективах членства Киева в НАТО, он признал, что это «сложный вопрос», поскольку «нет ничего опаснее, чем ненадежные гарантии безопасности».

Он напомнил, что в Североатлантическом альянсе считают членство Украины возможным только по окончании конфликта с Россией. В связи с этим, считает Сикорский, Киев не будет доволен «мостом в НАТО», предложенным на мероприятии.

В то же время глава МИД Польши подчеркнул, что союзники Киева делают все возможное для скорейшего завершения конфликта.

«Прежде всего, мы покажем, что мы едины. НАТО создали для сдерживания агрессивной России. Россия снова агрессивна. НАТО победил в первый раз, победит и во второй раз», — сказал Сикорский.

До этого Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы в США привлекают больше внимания в СМИ, чем проходящий саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Ранее в США объяснили, к чему ведет задержка в помощи Украине.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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