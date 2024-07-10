В Financial Times считают, что новое правительство Британии разрешит ВСУ бить по РФ

Новое правительство Великобритании под председательством Кира Стармера не станет отменять решения предыдущих властей, разрешающие Украине наносить удары британским оружием по целям на территории Российской Федерации. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, премьер подчеркнул, что переданное королевством оружие должно применяться исключительно «в соответствии с международным гуманитарным правом» и в «оборонительных целях». При этом Стармер отметил, что Киев вправе сам решать, как использовать полученное оружие «в этих оборонительных целях».

До этого сообщалось, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей оружия.

13 июня руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подтвердил, что армия наносит удары по России западным оружием.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.