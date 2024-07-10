Французский генерал назвал нового генсека НАТО Рютте клоном Столтенберга

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который в октябре сменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, является «клоном» своего предшественника, ничего хорошего Европе от него ждать не стоит. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.

Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. Эта встреча станет последней для Столтенберга.

По словам Делаварда, назначение Рютте, как и других генсеков НАТО, было навязано США. Он был выбран потому, что считался совместимым с неоконсервативной идеологией, которая установилась как в США, так и в Европейском союзе.

Генерал также считает, что политика НАТО в отношении России и Китая не изменится при Рютте. Руководство блока останется «ястребиным и русофобским».

Послы стран — участниц НАТО утвердили Рютте следующим генсеком организации еще в конце июня. Политику предстоит заменить Йенса Столтенберга, который исполняет свои обязанности уже почти 10 лет. Его мандат несколько раз продлевался из-за неспособности блока согласовать другого кандидата.

Столтенберг охарактеризовал своего преемника Марка Рютте как сильного лидера и «настоящего трансатлантика» и заявил, что тепло приветствует его избрание на пост главы Североатлантического альянса.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.