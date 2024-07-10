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Дипломат напомнил, сколько раз не пускали докладчиков из РФ на Форуме ОБСЕ

Гаврилов: председатели Форума ОБСЕ не менее 5 раз не пускали докладчиков из РФ

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Ronald Zak/AP

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в статье для РИА Новости заявил, что председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) за два года пять раз не дали РФ пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД РФ.

Также он напомнил, что во время председательства Хорватии российской стороне запретили подключить студентов МГИМО в качестве слушателей к заседанию Форума в онлайн-режиме.

«При этом студенты из других государств ОБСЕ имеют возможность присутствовать на таких заседаниях лично», — добавил Гаврилов.

По его словам, это является проявлением «двойных стандартов» и грубой дискриминацией.

Также дипломат заявил, что поощрение государствами Североатлантического альянса милитаризации и нацификации Украины привело к кризису европейской безопасности.

Ранее в России заявили, что действия Запада грозят столкновением ядерных держав.

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