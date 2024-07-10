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Зеленский неожиданным образом оценил саммит НАТО

Зеленский счел, что президентские выборы в США затмевают в СМИ саммит НАТО

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Kevin Mohatt/Reuters

Президентские выборы в США привлекают больше внимания в СМИ, чем проходящий саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне. Такое мнение в социальной сети X выразил президент Украины Владимир Зеленский.

«Юбилейный саммит НАТО, который должен был стать важным событием, остается в тени из-за предстоящих выборов в ноябре. Похоже, что люди почти не обращают внимания на историческое расширение НАТО за счет двух новых стран — их затмевает другая история», — отметил он.

Саммит проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие омрачено внутренними проблемами, так как основные участники НАТО находятся в трудном положении.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, первый день саммита показал агрессивную сторону альянса, и на протяжении мероприятий российская сторона не услышала ни слова о мире.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. По данным газеты Politico, со ссылкой на беседы с 20 чиновниками, связанными с альянсом, союзники США по НАТО опасаются, что Джо Байден не сможет победить на предстоящих выборах.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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