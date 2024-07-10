Байден заявил, что НАТО поддерживают обе американские партии

Президент США Джо Байден в ходе выступления на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне заверил союзные страны, что обе американские политические партии поддерживают Североатлантический альянс. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, и демократы, и республиканцы считают, что альянс служит безопасности страны на фоне опасений о возможной смене курса Вашингтона, если на предстоящих выборах главы государства победит Дональд Трамп.

«Подавляющее двухпартийное большинство в Америке понимает, что НАТО делает всех нас безопаснее», — сказал глава Белого дома.

В качестве подтверждения своих слов Байден отметил, что на церемонии присутствовали представители обеих партий.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что встреча глав государств — участников Североатлантического альянса будет позитивной для Украины, так как послужит для усиления взаимодействия Киева с организацией.

Ранее Байден снова оговорился, перепутав Украину с Ураном.