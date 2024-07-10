Орбан счел ракетный удар по Киеву указанием на необходимость переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее посетил Россию и Украину в рамках своей «миссии мира», отметил, что ракетный удар по Киеву подчеркнул необходимость начала мирных переговоров. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава государства выразил опасения относительно возможной эскалации конфликта на Украине и отметил, что начал свою миротворческую миссию девять дней назад.

Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров. В своем заявлении он подчеркнул, что мировые державы должны отказаться от провоцирующей политики в пользу урегулирования конфликта через диалог.

«Растущие страдания от войны должны побудить мировые державы использовать политику мира для достижения прекращения огня и начала мирных переговоров между Россией и Украиной», — написал Орбан в соцсетях.

В своем сообщении премьер-министр Венгрии не касался темы удара по детской больнице в Киеве.

До этого сообщалось, что после своего визита в Россию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза, в котором он подвел итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно прекращения боевых действий на Украине.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступит на саммите НАТО за сохранение каналов связи с РФ.