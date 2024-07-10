Трамп предложил Байдену провести еще одни дебаты

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед сторонниками в штате Флорида, предложил действующему главе Белого дома Джо Байдену провести на текущей неделе еще одни дебаты. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня вечером я официально предлагаю Джо [Байдену] шанс реабилитироваться перед всем миром. Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — сказал Трамп.

Экс-президент подчеркнул, что новые дебаты должны пройти без модераторов. Трансляция мероприятия должна вестись на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

4 июля сообщалось, что после провала Байдена на дебатах с Трампом представители Демократической партии США обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов в президентской гонке.

Первые предвыборные теледебаты между Байденом и Трампом прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что вина за провал на телевизионных дебатах с его предшественником, экс-президентом Дональдом Трампом, лежит только на нем самом.

Ранее стало известно, кто решит судьбу участия Байдена в выборах.