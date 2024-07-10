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Киев добивается снятия всех ограничений на удары по России американским оружием

Politico: Киев добивается снятия ограничений на удары по РФ оружием из США

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Reuters

Украина планирует в ходе саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне добиться снятия ограничений на удары американским оружием по территории России. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на интервью главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена на саммите НАТО на этой неделе для снятия всех ограничений на применение поставленных американских вооружений на российской территории», — говорится в публикации.

Ермак заявил, что первоочередной задачей Киева является получение от США разрешения на применение для ударов по России более дальнобойные ракеты ATACMS. Также Украина хочет получить от Белого дома список вооружений, которые планируется поставить Киеву, а также сроки их передачи.

8 июля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от ограничений для украинской армии на удары вглубь территории России американским оружием.

Ранее ВСУ начали применять американские ракеты по объектам на территории России.

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