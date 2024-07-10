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Байден заявил, что Россия «проигрывает» в украинском конфликте

Байден заявил, что Россия «проигрывает» в конфликте на Украине

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Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия «проигрывает» в украинском конфликте. Об этом он сказал, выступая на стартовавшем в американской столице саммите стран НАТО, передает РИА Новости.

«Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне», — заявил президент перед лидерами союзных стран.

Также глава Белого дома пообещал поставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны. Кроме этого, Байден допустил очередную оговорку, заявив, что Россия хочет уничтожить «культуру Урана», подразумевая Украину.

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не может позволить допустить победы России в украинском конфликте, так как это станет крупнейшей угрозой для Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО.

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