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Столтенберг назвал крупнейшую угрозу для НАТО

Столтенберг: НАТО не может допустить победы России в украинском конфликте

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Alina Yarysh/Reuters

НАТО не может позволить допустить победы России в украинском конфликте, так как это станет крупнейшей угрозой для Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

Столтенберг, выступая на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне, подчеркнул, что победа России на Украине является крупнейшей угрозой, и Североатлантический альянс не может позволить этому случиться.

Генсек НАТО отметил, что украинский конфликт представляет главную угрозу безопасности за последние десятилетия, а победа России станет стимулом для других противников блока, включая Иран, КНДР и КНР.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча глав государств — участников Североатлантического альянса, которая открывается 9 июля в американской столице, будет позитивной для Украины. По его словам, саммит блока послужит для усиления взаимодействия Киева с организацией.

Ранее Столтенберг заявил, что украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО.

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