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Путин обсудит развитие пунктов пропуска через госграницу

Путин на совещании с кабмином обсудит развитие пунктов пропуска через госграницу

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 10 июля обсудит с членами правительства страны вопросы развития пунктов пропуска через государственную границу, а также другие актуальные темы. По информации пресс-службы Кремля, совещание с участием кабинета министров будет проведено в формате видеоконференции.

Основное внимание будет уделено развитию пунктов пропуска через государственную границу России. Доклады на эту тему представят вице-премьер Виталий Савельев и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев.

Участники совещания также обсудят текущие вопросы, подчеркнули в пресс-службе президента. Виталий Савельев, занимающий пост вице-премьера РФ, ответственен за координацию транспортной отрасли и разработку государственной политики в области функционирования пунктов пропуска через границу и пересечения государственной границы.

В апреле президент поручил правительству совместно с ФСБ до 1 июля разработать меры, направленные на сокращение времени досмотра грузового транспорта на пунктах пропуска через границу России до 10 минут.

Ранее в Госдуме предложили наказывать работодателей за помощь мигрантам.

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