Стало известно, кто решит судьбу участия Байдена в выборах

Дальнейшее участие президента США Джо Байдена в предвыборной гонке зависит от верхушки Демократической партии, передает CNN. По информации телеканала, 9 июля глава большинства демократов в сенате конгресса Чак Шумер вместе с лидером меньшинства политической силы в палате представителей Хакимом Джеффрисом обсудят данный вопрос.

«Выводы, сделанные на утреннем заседании фракции демократов в палате представителей, за которым последует заседание демократов в сенате во второй половине дня, скорее всего, определят судьбу президента. Хотя Байден заявил, что один лишь «бог всемогущий» может заставить его отказаться от своей кампании, ведущие демократы заявили, что окончательное решение будет принимать руководство партии», — говорится в тексте.

Проблемы Байдена спровоцировали неудачные дебаты с республиканцем Дональдом Трампом. Зрители с большим перевесом отдали победу бывшему главе государства, а в СМИ начали обсуждать возрастные проблемы действующего руководителя страны. Множество американских медиа сообщили о том, что провал Байдена запустил в Демпартии диалог о его возможной смене на выборах. Официально в партии пока возможность замены не подтверждали, как и в Белом доме.

Ранее в США оценили шансы претендентов на место Байдена против Трампа.