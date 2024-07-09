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В Госдепе рассказали об ожиданиях от саммита НАТО в США

Глава Госдепа Блинкен: вашингтонский саммит НАТО укрепит связь блока с Украиной

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Luis Barron/Global Look Press

Встреча глав государств-участников Североатлантического альянса, которая открывается 9 июля в столице США, будет позитивной для Украины, считает американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости. По его словам, саммит блока послужит для усиления взаимодействия Киева с организацией.

«Саммит НАТО укрепит связи Украины с организацией и путь к членству», — пояснил Блинкен на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Госдепе.

Как именно мероприятие скажется на стремлении Киева к вступлению в НАТО, глава Госдепа не пояснил. В преддверии саммита в Белом доме признавали, что пока для приема Украины в альянс нет политической воли.

Встреча лидеров стран-участниц НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины. При этом, как ожидается, приглашение в блок Киев вновь не получит, несмотря на подобные требования со стороны украинского руководства, в том числе лидера страны Владимира Зеленского.

Ранее саммит НАТО в Вашингтоне назвали испытанием для Байдена.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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