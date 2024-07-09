На саммите НАТО в Вашингтоне Венгрия поддержит идею сохранения открытых дипломатических каналов с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он выразил такую позицию во время посещения совещания Североатлантического альянса в сопровождении премьер-министра Виктора Орбана. В видеообращении на своей странице в социальной сети он подчеркнул, что мирное урегулирование украинского конфликта возможно лишь через диалог и восстановление дипломатических связей.

Сийярто отметил, что без открытых каналов общения и защиты участников диалога найти решение проблемы станет невозможным.

До этого сообщалось, что после своего визита в Россию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза, в котором он подвел итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно прекращения боевых действий на Украине.

Путин готов рассмотреть условия перемирия, которое не будет способствовать скрытой передислокации или реорганизации украинских сил. Россия готова обсудить мирные предложения со стороны Китая и Бразилии.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.