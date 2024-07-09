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Киев обратился с просьбой ко всем украинцам в Европе

Умеров призвал украинцев в ЕС примкнуть к легиону, создаваемому в Польше

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Гражданам Украины, уехавшим в Европу, стоит вступить в «украинский легион», который будет сформирован в Польше, считает министр обороны республики Рустем Умеров, передает «Страна.ua». По его словам, подключение к данному формированию не будет обязательным для тех, кто проживает за рубежом.

»[Создание легиона] возможность для граждан Украины в Европе: находящиеся в Польше и других странах ЕС украинцы смогут добровольно присоединиться к обороне Украины, подписав контракт с ВСУ <...> добровольцы получат современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС», — пояснил Умеров.

Он добавил, что участники нового формирования будут получать экипировки и вооружения от международных партнеров Киева. С точки зрения Умерова, это обстоятельство вместе с иностранным обучением поможет сделать легион более эффективным на фронте.

Ранее в Германии указали на сильное отставание Украины от плана по набору новобранцев в ряды ВСУ.

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