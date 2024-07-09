В Эстонии рассказали, как визит Орбана в Москву навредил Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привлек внимание мирового сообщества за счет своей поездки в Россию, заявил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур, передает РИА Новости. По его мнению, все говорят о его визите вместо обсуждения мер поддержки Украины.

«Украина должна стать членом ЕС и НАТО, это должно быть нашим фокусом внимания. А эти маленькие отклонения... отвлекают нас от главного фокуса внимания, который заключается в помощи Украине выиграть в [конфликте]», — пояснил Певкур.

В начале июля Орбан последовательно посетил Киев, Москву и Пекин, где встретился с лидерами данных государств. Основной темой визитов политика стало урегулирование конфликта на Украине. При этом на Западе, в том числе в Евросоюзе, миротворческие усилия венгерского политика по большей части не поддержали. Отдельные чиновники даже призвали лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, которое как раз началось в июле.

Ранее во Франции объявили, что в ЕС «задыхаются от ярости» из-за шагов Орбана по Украине.