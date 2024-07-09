Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что государства Североатлантического альянса в ближайшие дни объявят о новых мерах поддержки для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это будут основательные меры поддержки для Украины. Они будут включать новое военное командование в Германии, обучение солдат Вооруженных сил Украины, а также финансовую помощь в объеме $40 млрд, подчеркнул Салливан.

9 июля в Совфеде высказались о «необратимости» членства Украины в НАТО. Сенатор Владимир Джабаров посчитал игрой слов заявление о «необратимости» вступления Украины в Североатлантический альянс, которое собираются прописать в итоговой декларации саммита в Вашингтоне.

Юбилейный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины. При этом, как ожидается, приглашение в блок Киев вновь не получит, несмотря на подобные требования со стороны украинского руководства, в том числе лидера страны Владимира Зеленского.

Ранее конгрессвумен Грин обвинила НАТО в подготовке к мировой войне.