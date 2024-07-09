Небензя прокомментировал заседание СБ ООН по инциденту с ударом по больнице в Киеве

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия сожалеет по поводу втягивания Совбеза ООН в пропагандистскую кампанию Киева. Об этом пишет РИА Новости.

«Крайне сожалеем, что в грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут Совет Безопасности [ООН]», — так дипломат прокомментировал заседание организации по инциденту с попаданием ракеты в киевскую больницу «Охматдет».

На мероприятии Небензя заявил, что ракета зенитного комплекса NASAMS, попавшая в здание на территории детской больницы в Киеве, была выпущена из установки, поставленной на Украину из Норвегии.

До этого постпред назвал проявлением двойных стандартов реакцию на инцидент генсека ООН Антониу Гутерриша, который бездоказательно обвинил в обстреле медучреждения Россию, а не Украину. Также Небензя подчеркнул, что трагедии подобной случившейся в Киеве не произошло, если бы Вооруженные силы Украины не размещали системы противовоздушной обороны и тяжелые вооружения в жилых кварталах.

Ранее на тему обстрела больницы в украинской столице высказалась Алла Пугачева.