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Саудовская Аравия может продать часть ценных бумаг G7 из-за России

Bloomberg: Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов России

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Amr Nabil/AP

Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке «намекнула», что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов Российской Федерации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, министерство финансов королевства выразило некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования активов РФ для помощи Киеву. Один из источников подчеркнул, что это звучало как завуалированная угроза. Саудовская Аравия специально упомянула долги, выпущенные французским казначейством, заявили два собеседника агентства.

В МИД королевства подчеркнули, что никаких подобных угроз с их стороны не было. Отношения Саудовской Аравии со странами G7 и другими государствами основаны на взаимном уважении, добавили в ведомстве.

До этого глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей во время брифинга заявил, что решение стран Запада использовать доходы от замороженных российских активов для нужд Киева несет угрозу для функционирования международной валютной системы из-за недостатка правовой базы.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.

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