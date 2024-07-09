Саммит НАТО в Вашингтоне назвали испытанием для Байдена

Президенту США Джо Байдену предстоит пройти серьезный тест на выносливость в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, пишет The Hill. По мнению обозревателей издания, успех позволит политику дать отпор критикам, утверждающим, что он слишком стар для второго срока.

«Пригодность президента Байдена к исполнению своих обязанностей будет проверена во время саммита <...> присутствие Байдена на трибуне и его взаимодействие с мировыми лидерами будут находиться под пристальным вниманием, поскольку его кампания стремится убедить скептически настроенных демократов в конгрессе поддержать его, когда они вернутся на этой неделе с каникул», — говорится в тексте.

Встреча лидеров стран-участниц НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины. При этом, как ожидается, приглашение в блок Киев вновь не получит, несмотря на подобные требования со стороны украинского руководства, в том числе лидера страны Владимира Зеленского.

Ранее в США назвали цели саммита НАТО в Вашингтоне.