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Украинская делегация во главе с Зеленским прибыла на саммит НАТО

«Укринформ»: Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вашингтоне

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Делегация Украины, возглавляемая президентом страны Владимиром Зеленским, прибыла в Вашингтон для участия в саммите НАТО. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Вместе с супругой Зеленский пообщался с представителями украинской общины. Он поблагодарил их за содействие приближению Украины к НАТО и добавил, что присоединение к Северо-Атлантическому альянсу обязательно произойдет.

Юбилейный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины. При этом, как ожидается, приглашение в блок Киев вновь не получит, несмотря на подобные требования со стороны украинского руководства, в том числе лидера страны Владимира Зеленского.

9 июля в Совфеде высказались о «необратимости» членства Украины в НАТО. Сенатор Владимир Джабаров посчитал игрой слов заявление о «необратимости» вступления Украины в Североатлантический альянс, которое собираются прописать в итоговой декларации саммита в Вашингтоне.

Ранее конгрессвумен Грин обвинила НАТО в подготовке к мировой войне.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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