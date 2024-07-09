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Небензя раскритиковал реакцию генсека ООН на удар по больнице в Киеве

Небензя: реакция генсека ООН на удар по больнице в Киеве — двойные стандарты

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Mike Segar/Reuters

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал проявлением двойных стандартов реакцию генсека Организации Антониу Гутерриша на удар по больнице «Охматдет» в Киеве. Об этом пишет ТАСС.

«Я встретился с генеральным секретарем ООН и предоставил все те же цитаты, что озвучил вам, сказав ему, что это [осуждение РФ] очевидное проявление двойных стандартов», — сказал дипломат.

По словам Небензи, факты говорят о том, что детская больница в Киеве была разрушена ракетой Вооруженных сил Украины (ВСУ), запущенной для перехвата удара по военному заводу. Постпред подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданским объектам, а трагедии подобной случившейся в Киеве не произошло, если бы ВСУ не размещали системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах.

9 июля в МИД РФ назвали подтвержденным фактом попадание ракеты ЗРК NASAMS в здание на территории детской больницы «Охматдет».

Накануне Гутерриш возложил вину на РФ, а не Украину за попадание ракеты в здание, расположенное на территории киевской больницы. При этом он не привел никаких доказательств.

Ранее в Кремле отреагировали на попадание ракеты в детскую больницу в Киеве.

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