В Тбилиси попросили США и ЕС не злиться на Грузию

У Грузии, США и Евросоюза есть определенное недопонимание по законопроекту об «иноагентах», заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, передает грузинский Первый канал. По его словам, у сторон разные позиции по принципиальным вопросам, но другой темы для напряженности нет.

«Мы заботимся о сохранении стабильности, заботимся о том, чтобы Грузия не была охвачена пламенем войны. Предпосылки для этого будут созданы в случае успеха процесса радикализма, который мы наблюдали на улицах Тбилиси. Требование прозрачности по отношению к неправительственному сектору не должно привести к тому, что на нас будут злиться Евросоюз и США. Идет интенсивная работа и консультации, думаю, в ближайшее время это будет исправлено», — отметил Вольский.

Он добавил, что не согласен с послом ЕС в Тбилиси Павлом Гречинским, который заявил о приостановке процесса интеграции Грузии в объединение. Вольский подчеркнул, что такой шаг характеризует Брюссель не лучшим образом.

«Когда Евросоюз делает такое заявление, потому что мы осмелились и начали говорить о прозрачности, я не думаю, что это характеризует Евросоюз признаками, из-за которых мы хотим вступить в Евросоюз», — заключил депутат.

Ранее в России уличили США в подготовке смены власти в Грузии.