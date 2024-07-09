Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тбилиси попросили США и ЕС не злиться на Грузию

В Грузии отвергли заявление ЕС о приостановке процесса интеграции страны

close
100%
РИА «Новости»

У Грузии, США и Евросоюза есть определенное недопонимание по законопроекту об «иноагентах», заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, передает грузинский Первый канал. По его словам, у сторон разные позиции по принципиальным вопросам, но другой темы для напряженности нет.

«Мы заботимся о сохранении стабильности, заботимся о том, чтобы Грузия не была охвачена пламенем войны. Предпосылки для этого будут созданы в случае успеха процесса радикализма, который мы наблюдали на улицах Тбилиси. Требование прозрачности по отношению к неправительственному сектору не должно привести к тому, что на нас будут злиться Евросоюз и США. Идет интенсивная работа и консультации, думаю, в ближайшее время это будет исправлено», — отметил Вольский.

Он добавил, что не согласен с послом ЕС в Тбилиси Павлом Гречинским, который заявил о приостановке процесса интеграции Грузии в объединение. Вольский подчеркнул, что такой шаг характеризует Брюссель не лучшим образом.

«Когда Евросоюз делает такое заявление, потому что мы осмелились и начали говорить о прозрачности, я не думаю, что это характеризует Евросоюз признаками, из-за которых мы хотим вступить в Евросоюз», — заключил депутат.

Ранее в России уличили США в подготовке смены власти в Грузии.

Все новости на тему:
Закон об иноагентах в Грузии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами