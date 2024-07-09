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Нидерланды захотели обязать РФ выплатить компенсации Украине

МИД Нидерландов: в стране создадут компенсационный механизм по Украине

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Unsplash

В министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что Амстердам создаст механизм, призванный обязать Российскую Федерацию к компенсациям Украине. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) ведомства.

Дипломаты напомнили, что в апреле был создан реестр ущерба, который понесла Украина. Этот шаг стал первым в рамках плана по созданию компенсационного механизма, отметили в нидерландском МИД.

Там также добавили, что 9 июля стартовали консультации по претензионной комиссии.

До этого заместитель главы комитета парламента Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран — членов «Большой семерки» (G7) к РФ возместить ущерб, якобы нанесенный Украине.

Как сказал депутат, зарубежные партнеры Киева периодически ставят Москве «преступные ультиматумы» о выплате репараций в одностороннем порядке.

14 июня главы государств — членов G7 согласовали итоговое заявление в рамках саммита в Италии. Одним из пунктов документа стало требование к РФ выплатить Украине компенсацию в размере $486 млрд.

Ранее в ЕС отказались размораживать российские активы до выплаты репараций Украине.

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