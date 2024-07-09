МИД Чехии вызвал посла России из-за больницы в Киеве

Руководитель министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России Александра Змеевского в связи с повреждением здания детской больницы в Киеве. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) министра.

«Я принял решение вызвать [в здание МИД Чехии] российского посла», — говорится в сообщении министра.

Липавский подчеркнул, что российскому послу было поручено передать послание в Москву.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявление Минобороны России.

По его словам, на детскую больницу в Киеве упала «антиракета», подчеркнув, что РФ не наносит ударов по гражданским объектам.

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

В Минобороны России назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.

До этого в Кремле обвинили ВСУ в повреждении больницы в Киеве.